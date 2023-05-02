هل وُضِع ملف النزوح السوري على السكة الإقليمية الصحيحة للحل؟

البيانات والمؤتمرات الخارجية توحي بذلك، وكذلك التسابق المحلي على تبني الملف الذي تجاهله الجميع باستثناء التيار الوطني الحر منذ عام 2011، لينال نصيبه من جرائه، انقلاباً على عهد العماد ميشال عون، واغتيالاً سياسياً بعنوان: اللاجئين جوا جوا… باسيل برا برا.

اما لبنانياً، فمن الواضح ان المطلوب بداية هو قرار جريء بالتواصل الجدي بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، في محاولة للاستفادة من الزخم الذي أنتجته المصالحة السعودية-الايرانية، ومعها التقارب بين الرياض ودمشق، بعيداً عن مزايدات افرقاء الداخل، واضاعتهم للوقت، على جري عادتهم التي أوصلتنا الى الانهيار، والتي لن توصلنا إلى الخلاص في المدى المنظور.

هذا على خط النزوح. اما على الخط الرئاسي، فترقب لمبادرات خارجية جديدة، في وقت لفتت جولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على المرجعيات السياسية والروحية، معلناً أن الأزمة أعمق من الأسماء.