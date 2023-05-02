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الحرارة إلى إرتفاع... إليكم طقس الأيام المقبلة!

2
MAY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، مشمسا إلى قليل الغيوم مع إرتفاع في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل، تنشط الرياح بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية فتصل لحدود الـ55 كلم/س وتنخفض نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الأربعاء، حيث يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها الخليج العربي تؤدي إلى انخفاض في نسبة الرطوبة وإرتفاع ملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر أيار يومي الخميس والجمعة، ومن ثم تعود لتنخفض إعتبارا من يوم السبت تحت تأثير كتل هوائية باردة ورطبة فيتحول الطقس تدريجيا إلى متقلب مع أمطار متفرقة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل.

الأربعاء: مشمس إلى قليل الغيوم مع إرتفاع في درجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل، تنشط الرياح بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية فتصل لحدود الـ55 كلم/س وتنخفض نسبة الرطوبة.

الخميس: مشمس إجمالا مع إستمرار الإرتفاع في درجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر أيار مع إنخفاض إضافي في نسبة الرطوبة، أما الرياح فستكون ناشطة ومحملة بالغبار بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية فتصل تقريبا إلى 60كلم/س .

الجمعة: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع إرتفاع ملموس في درجات الحرارة وتبقى الرطوبة منخفضة، أما الرياح فتبقى ناشطة ومحملة ببعض الغبار.

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