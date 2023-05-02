"الخارجية": نقدر دور السعودية بتثبيت الهدنة في اليمن

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أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، بيانًا جاء فيه: "نثمن عالياً دور المملكة العربية السعودية المحوري في تثبيت الهدنة اليمنية، ووقف إطلاق النار، ودعم عملية تبادل الأسرى".



وأضافت, "تدعم وتقدر الوزارة المساعي السعودية المستمرة ومعاونة المملكة للجهود الأممية الهادفة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام".



وختمت البيان, "نهاية الأزمة اليمنية، من خلال الحوار بين كافة المكونات اليمنية بما يحقق الإستقرار، ويضمن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه، ويحقق تطلعات الأخوة اليمنيين وطموحاتهم المشروعة بالتنمية والرخاء والسلام".