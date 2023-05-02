مطرانية زحلة للكاثوليك ترفع الصوت تجاه النزوح... وهذا ما دعت إليه

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أصدرت مطرانية الفرزل وزحلة للروم الكاثوليك بياناً هاماً حول النزوح السوري جاء فيه:

شَهدَ لبنان مؤخرا نقاشات، ترافقت مع توزيع أرقام صادمة، حول موضوع النازحين الذين لجأوا إليه، بعد اندلاع الحرب في سوريا عام ٢٠١١. وبعد مراجعات واتصالات من الكثير من أبنائنا في زحلة والبقاع ولبنان والانتشار، يهم مطرانية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك أن تعلن ما يلي:

١ - يقوم العيش المشترك الذي تميّز به لبنان منذ إعلان دولة لبنان الكبير في زحلة في 1 أيلول عام ١٩٢٠ على توازنات وتفاهمات وتسويات بين مختلف مكوناته. وأيّ إخلالٍ بهذه التوازنات والتفاهمات يمكن أن يعرّض الوطن لمخاطر شتى قد تكون مدمرة وقاتلة في ظل المشاريع والسياسات المرسومة لدول المنطقة، والتي كانت الحروب الأهلية والدمار والتهجير مقدماتها العملية.

٢ - استقبل لبنان عدداً كبيراً من النازحين الذين تركوا ديارهم وأرزاقهم هرباً من أخطار الحرب ومآسيها. وقدّم لبنان لهؤلاء النازحين، بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية، كل الحماية والرعاية الإنسانية وفق إمكاناته وقدراته.

٣ - رغم تطور الأوضاع في سوريا بشكل إيجابي، وانتهاء المعارك العسكرية في أكثر من منطقة، استمر تدفّق النازحين إلى لبنان على أيدي عصابات تهريب منظمة وبغطاء خارجي، واستمرت الهيئات الدولية وجمعيات المجتمع المدني التي تهتم بأوضاعهم، في تسجيل "النازحين" الجدد وإغداق المساعدات المالية والعينية عليهم دون التنسيق مع أجهزة الدولة اللبنانية.

٤ - في ظل تفكّك وتحلّل إدارات الدولة بمختلف مؤسساتها، بعد الانتفاضة الشعبية في ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، اتّسم توزّع النازحين السوريين على مختلف المناطق اللبنانية بالعشوائية والفوضى، وكثرت التعديات والسرقات والأعمال المخلة بالأمن على أيدي بعضهم، إضافة إلى الضغط الكبير الذي بدأوا يشكلونه بمنافسة اللبنانيين في سوق العمل وعلى البنى الخدماتية، بينما لبنان يعاني أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية ونقصٍ في الكهرباء والمياه والتعليم والصحة وغير ذلك.

٥ - إن الأرقام المتداولة عن أعداد النازحين وعن نسبة الولادات المرتفعة لديهم، سببت قلقا عميقا لدى معظم اللبنانيين. فلا يوجد بلد في العالم يمكن أن يستقبل ما يوازي أكثر من خمسين بالمئة من عدد سكانه، بين لاجئين ونازحين، وأن يبقى على قيد الحياة. وإذا كان البعض، وهم من القلّة غير الواعية وغير المدركة لمخاطر هذه الظاهرة أو المستفيدة منها، يراهنون على استعمال ورقة النازحين ديموغرافياً أو سياسياً أو إجتماعيا أو اقتصاديا أو أمنياُ، فإنهم يخطئون في رهاناتهم ولن يحصدوا نتيجة ذلك إلا الخيبات. ودروس التاريخ كثيرة لمن يريد أن يتعلم.

وأكد بيان المطرانية: إنطلاقاً من كل ما تقدم، وتداركاً لعداوات وإشكالات يمكن أن تحدث، نناشد منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الكبرى، وتحديداً الدول الأوروبية، والنواب والوزراء والوزارات والإدارات المختصة والأجهزة العسكرية والأمنية والقضاء المختص المسارعة إلى اتخاذ الاجراءات التالية:

أولاً - إجراء مسحٍ دقيق وشامل لغير اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، وتحديداً النازحين السوريين، للتعرّف على كيفية دخولهم إلى لبنان ومبرر وجودهم فيه.

ثانياً - دعوة كل الغير لبنانيين الموجودين في لبنان بقصد العمل، بمن فيهم العمال الموسميين في قطاعي الزراعة والبناء وغيرهما، إلى قوننة وجودهم وعملهم في لبنان، والتشديد على ضرورة التزامهم بالقوانين النافذة التي ترعى شؤونهم، ودفع الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم.

ثالثاً - بالنسبة إلى النازحين الذين دخلوا لبنان لأسباب أمنية، ويقيمون في مخيمات، وترعى شؤونهم الهيئات والمنظمات الدولية، من الضروري تسجيل أسمائهم في سجلات خاصة وفق القرارات التنظيمية تمهيداً لمساعدتهم على العودة إلى ديارهم وقد استقر الأمن في غالبية المناطق السورية.

رابعاً - ترحيل كل غير لبناني، بغض النظر عن جنسيته، يقيم على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية ولا يملك أوراقاً ثبوتية، وتسليمه إلى سلطات بلاده.

خامساً – اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية الصارمة بحق الغير لبنانيين الذين يرتكبون الجرائم والسرقات أو الذين يمارسون أعمالاً مخلّة بالأمن والانتظام العام، وصولا إلى طردهم إلى سلطات البلد الذي ينتمون إليه تطبيقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية.

سادساً - دعوة البلديات إلى تطبيق الأنظمة لجهة إقامة الغير لبنانيين ضمن نطاق سلطتها.

وختمت المطرانية: إننا إذ نرفع الصوت مجدداً لوعي خطورة التحديات الناتجة عن هذا الواقع الخطير الذي لم يشهد لبنان له مثيلا في تاريخه، ندعو إلى التكامل بين أجهزة الدولة اللبنانية والبلديات وهيئات المجتمع المدني والمواطنين لضرورة المعالجة المناسبة بمنتهى السرعة والجدية لهذا الملف لأن إهماله والتغاضي عن مخاطره سيترك جروحاً عميقة في العلاقات بين الدول والشعوب التي لا يمكن تجاوزها ونسيانها.