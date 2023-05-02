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تونس: إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مستواها الطبيعي مع سورية

2
MAY
2023
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الوطن السورية: أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل عمار، أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين سورية وتونس تعني العودة إلى وضع طبيعي، واعتبر أن ذلك يصب في مصلحة البلدين، مؤكداً أن مستقبل السوريين شأن سوري بحت.

 

وذكر عمار وفق وكالة الأنباء التونسية «وات»، أن من بين أولى التعليمات التي تلقاها من الرئيس التونسي قيس سعيد عندما تم تعيينه في منصبه كانت إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى مستواها الطبيعي بين تونس وسورية، مشدداً على أن سورية دولة شقيقة تجمعنا بها علاقات متينة وقوية، ويتمتع التونسيون بمكانة خاصة عند السوريين.

 

ولفت إلى أن سفير بلاده الجديد في سورية تسلم أوراق اعتماده، ومن جانبها ستعين سورية في وقت قريب جداً سفيراً جديداً لها في تونس، مؤكداً أنه من الضروري المحافظة على المصالح المشتركة للبلدين وتوسيع مجالاتها

.

ووصف عمار زيارة وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد إلى تونس في 17 نيسان الماضي التي استمرت 3 أيام واستقبله خلالها الرئيس سعيد، بأنها تاريخية، لافتاً إلى أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ومستقبل السوريين شأن سوري بحت، واعتبر عمار فترة انقطاع العلاقات بسورية بمنزلة «خروج عن المسار» وقد عاد إلى طبيعته.

الوطن السورية
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