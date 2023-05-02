اللقاء الديمقراطي: لا يمكننا تأييد رئاسة لا تكسب رضا القاعدة الأساسية المسيحية

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

أكد عضو "اللقاء الديموقراطي" فيصل الصايغ أن النشاط الإنتخابي والمسعى لإيجاد مخرج للرئاسة اللبنانية سيتصاعد وسيتفعل بشكل أفضل.

وأشار إلى "أننا قادمون على إستحقاقات عدة هذا الشهر ولبنان ليس الأولوية إنما الرئاسة اللبنانية ستكون من ضمن جداول أعمال هذه اللقاءات كلها."

وأمل أن نشهد إختراقًا خلال هذين الشهرين قبل الوصول إلى المحظور وهو شهر تموز.

ورأى الصايغ أن "المسؤولية الوطنية هي أن نتوافق جميعًا على رئيس، وكنا واضحين كلقاء ديموقراطي ووضعنا 4 حدود للمواصفات أو للرئاسة وهي:



1- قبول مسيحي واسع للرئيس .

2- ألا يكون رئيس تحد .

3- أن يكون مقبولًا عربيًا ولاسيما خليجيًا .

4- أن يكون إصلاحيًا."



وقال: "أثبتت التجربة مؤخرًا أن مواقفنا تختلف مع الرئيس بري ، واليوم موقفنا غير متطابق في موضوع الإنتخابات الرئاسية، وهو ليس ضد بري ولا فرنجية إنما كلقاء ديمقراطي لا يمكننا تأييد رئاسة لا تكسب رضا القاعدة الأساسية المسيحية."