بو صعب إلتقى شيا ويلتقي جعجع... مستمر في مساعيه الرامية الى إيجاد تسوية للازمة الرئاسية

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

في التحركات السياسية الداخلية فقد اعلن امس ان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع سيستقبل في معراب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عند الساعة السادسة من مساء اليوم الثلثاء.

كما ذكر ان بو صعب سيزور بكركي . ومعلوم ان بو صعب باشر الأسبوع الماضي تحركا نحو جميع رؤساء الكتل النيابية سعيا الى كسر الجمود ومحاولة إيجاد تسوية للازمة الرئاسية .

واستقبل بو صعب امس السفيرة الاميركية دوروثي شيا في منزله بالرابية، حيث بحث الطرفان في مجمل الأوضاع العامة. وافيد ان النقاش تطرق إلى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية لجهة الإستحقاقات الراهنة، وفي مقدّمها الملف الرئاسي، حيث كان تشديد على ضرورة إيجاد مخارج للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.