خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد ضربات إسرائيلية

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بيروت: «الشرق الأوسط»-

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء عن مصدر عسكري القول إن إسرائيل شنت هجوما في وقت متأخر من أمس الاثنين أسفر عن مقتل عسكري وإصابة سبعة آخرين بينهم مدنيان إلى جانب إخراج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

وذكر الإعلام السوري في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت «لعدوان إسرائيلي» على محيط حلب وأنها أسقطت عددا من الصواريخ.

وأوضح المصدر العسكري أن إسرائيل نفذت عند الساعة 23:35 مساء «عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب» مما تسبب أيضا في بعض الخسائر المادية.