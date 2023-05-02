عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 2 أيار 2023

A + A -

النهار: مزيد من القتامة والتغييب وسط متغيرات المنطقة



الأنباء الكويتية: مصدر متابع لـ «الأنباء»: الاتفاق السعودي ـ الإيراني يحمي وجود لبنان.. ولقاء سيدة الجبل يدين تصريحات عبداللهيان: استمرار للاحتلال والهيمنة

استئناف الحراك الرئاسي اليوم.. ومساعٍ عربية للتفاهم على مرشح



الشرق الأوسط السعودية: «حزب الله» يصطدم بـ«ترويكا» مسيحية يحاصرها الاختلاف رئاسياً

تهديد قاسم بالفراغ يستدعي تدخلاً من رعد



الوطن السورية: التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود … اجتماع عمّان الخماسي.. دعم سورية لبسط سيادتها على أراضيها وإنهاء وجود الإرهاب