حمدان: في وطني بات عيداً للعاطلين عن العمل

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غرد العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

الأول من أيار عيد الكادحين العالمي، يفرح به كل عمال العالم ..

أما في وطني بات عيداً للعاطلين عن العمل، والعاطلين عصابة المذاهب الحاكمة الذين عطلوا الدولة، ودمروا اقتصادها ومجتمعها الانساني..

في وطني ضاعت حقوق العمال بين فلاسفة الانهيار وعباقرة الانحدار الوطني ..

في وطني، إعادة الاعتبار للطبقة العاملة تبدأ بتحرير سوق العمل من العمالة الأجنبية الغير الشرعية، وأنتم أيها العاطلون حكام لبنان رأس العمالة الأجنبية في بلدي، لأنكم خدام عند الثنائيات والخماسيات والعشرات الإقليمية والعالمية ..