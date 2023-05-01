درغام يبحث عودة النازحين السوريين الى بلادهم خلال جولته في أستراليا

A + A -

زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في إطار جولته الى أستراليا مجلس النواب في مقاطعة فيكتوريا ـ مالبورن، حيث عقد إجتماعا مع رئيسة البرلمان في مقاطعة فيكتوريا ماري إدوارد والنائبة برون ون، بحضور المنسق الفيدرالي مارون الخوري، حيث جرى التطرق لمختلف المواضيع السياسية ومناقشة آخر المستجدات الحاصلة في لبنان، وتحديدا مسألة النزوح السوري حيث شرح درغام مخاطر النازحين في لبنان والأعباء المترتبة عنهم في ظل الانهيار الحاصل والأزمة المالية الخانقة، مؤكدا أن هذا الأمر بات يشكل توترا بين النازحين والمجتمع المضيف في مختلف المناطق اللبنانية.

وطالب درغام، بدعم أستراليا للبنان في المحافل الدولية للتمكن من إيجاد الحلول السياسية الكفيلة بإعادة النازحين الى بلدهم ومساندة لبنان للخروج من أزمته.

وإستبقت رئيسة البرلمان في مقاطعة فيكتوريا ماري إدوارد والنائبة برون ون النائب درغام والوفد المرافق على الغذاء للترحيب به وبالضيوف.