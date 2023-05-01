مداهمة للجيش في بلدتي القصر واليمونة

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أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنه "بتاريخ 2023/4/29، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش في منطقة القصر ــــ الهرمل منزل المواطن (ع.ج.) المطلوب بموجب عدّة مذكرات توقيف لترؤسه عصابة خطف مقابل فدية، ولإقدامه على تهريب أشخاص، والإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وسرقة سيارات ودراجات نارية وتهريبها إلى سوريا. ضُبط لديه بيك آب ودراجة نارية غير قانونيَّين".



ووفق البيان، أوقفت "دورية أخرى من المديرية المذكورة بتاريخ 2023/4/27 في بلدة اليمونة ــــ البقاع، المواطنَين (ح.و.) و(ح.ع.) المطلوبَين لإقدامهما على إطلاق النار نحو دورية أمنية، وتأليف عصابة سلب وسرقة سيارات بقوة السلاح، وترويج المخدرات. ضُبط في حوزتهما مسدس حربي وهواتف خلوية".



وأضاف البيان: "سُلًمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".