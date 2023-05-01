المرصد الاوروبي: القضاء الاوروبي سيستمع لوزير المالية وفي حال لم يحضر يجب محاسبة المرجعيات التي طلبت منه ذلك

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أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان إلى أن الوفد القضائي الأوروبي يستأنف تحقيقاته في بيروت غداً الثلاثاء، مضيفاً: "يفترض أن يمثل شقيق رياض سلامة رجا سلامة الاسبوع الحالي أمام القاضية الفرنسية Aude Buresi وهي أصرت على الاستماع إليه قبل مغادرتها".

ولفت المرصد الأوروبي إلى أنه من المنتظر أيضاً أن يمثل وزير المالية يوسف خليل كونه كان مديرا سابقا للعمليات بمصرف لبنان الجمعة أمام القضاء الاوروبي، ومشددا على أننا "نسمع عن أن مرجعيات سياسية طلبت من خليل عدم الحضور وفي حال كان ذلك صحيحاً يجب محاسبة هؤلاء كونهم يعرقلون سير العدالة".