بالصور - نشاط للتيار الوطني الحر في تامبا فلوريدا‎‎ واتصال مع الوزير باسيل

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اقام تيار تامبا فلوريدا تحت شعار كنا ورح نبقى هون نشاطه السنوي بحضور عدد كبير من مؤيدي ومناصري التيار في تامبا.تخلل النشاط اتصال مع الوزير جبران باسيل متوجهًا للحاضرين عن دور الانتشار في الحياة اللبنانية ودور الشباب خاصة في مستقبل لبنان ، وان التيار ليس تابعاً لاحد وباننا مستعدين لمد اليد لكل شخص يعمل لمصلحة لبنان، وأكد أن في الماضي، علمت الولايات المتحدة باننا كنا على حق ووقفت الى جانبنا ، وانها ستعلم قريباً اننا على حق ونعمل لمصلحة لبنان وستقف الى جانبنا وتدعمنا.

وتمنى الوزير باسيل على المناصرين في جميع المدن الاميريكية تفعيل دورهم ونشطاتهم، لجمع الشمل وتوضيح للمناصرين بعد الحملة التي تعرض لها التيار في الفترة الماضية وخصوصاً قبل الانتخابات النيابية، وشكر الحاضرين الوزير باسيل على اتصاله، واكدوا وفائهم للقضية ولمدرسة العماد ميشال عون.