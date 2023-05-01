عناوين الصحف ليوم الأثنين 1 أيار 2023

الأخبار: المسيحيون بين الخيبة والخوف
الأول من أيّار: يوم العامل السوريّ في لبنان
مهن تنقرض وعمّال بلا حقوق
عميلة للموساد صوّرت منازل مسؤولين في حماس وحزب الله
الديار: بعد تعثر المبادرات الخارجية عودة الى المساعي الداخلية لحل أزمة الرئاسة
البخاري لم يحمل موقفاً جديداً... ماذا عن حظوظ فرنجية؟
البيسري يستنفر لإعادة النازحين وترقب خطوات تنفيذية قريباً
البناء: رئيسي في دمشق الأربعاء والقمة مع الأسد لتثبيت التحالف الاستراتيجي… واتفاقات اقتصادية / عون: دول أوروبية تمنع عودة النازحين… وباسيل: للاستفادة من التفاهمات لعودة لائقة/ حردان: النظام الطائفي ضد الطائف والدستور الذي يقسمون على احترامه دعا لإلغاء الطائفية/
اللواء: باسيل لحزب الله من الجنوب: لن نغطي انتخاب فرنجية
عيد عمال بلا رواتب مع قهر معيشي.. وأكراد سوريا يرحبون باستقبال النازحين
النهار: تصاعد المخاوف من اقتراب "مرحلة الاهتزازات"
الجمهورية: الإشتباك حول الإستحقاق لا يعكس الحقيقة
نداء الوطن:الوفد البرلماني الفرنسي إستاء من وقاحة غريو في تسويق فرنجية
l'orient le jour: Un contrôle formel des capitaux menace de s’organiser dans le dos des Libanais