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عناوين الصحف ليوم الأثنين 1 أيار 2023

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الأخبار: المسيحيون بين الخيبة والخوف

الأول من أيّار: يوم العامل السوريّ في لبنان

مهن تنقرض وعمّال بلا حقوق

عميلة للموساد صوّرت منازل مسؤولين في حماس وحزب الله

 

 

 

 

الديار: بعد تعثر المبادرات الخارجية عودة الى المساعي الداخلية لحل أزمة الرئاسة
البخاري لم يحمل موقفاً جديداً... ماذا عن حظوظ فرنجية؟
البيسري يستنفر لإعادة النازحين وترقب خطوات تنفيذية قريباً

 

 

 

 

البناء: رئيسي في دمشق الأربعاء والقمة مع الأسد لتثبيت التحالف الاستراتيجي… واتفاقات اقتصادية / عون: دول أوروبية تمنع عودة النازحين… وباسيل: للاستفادة من التفاهمات لعودة لائقة/ حردان: النظام الطائفي ضد الطائف والدستور الذي يقسمون على احترامه دعا لإلغاء الطائفية/

 

 

 

 

اللواء: باسيل لحزب الله من الجنوب: لن نغطي انتخاب فرنجية
عيد عمال بلا رواتب مع قهر معيشي.. وأكراد سوريا يرحبون باستقبال النازحين

 

 

 

 


النهار: تصاعد المخاوف من اقتراب "مرحلة الاهتزازات"

 

 

 

 

الجمهورية: الإشتباك حول الإستحقاق لا يعكس الحقيقة

 

 

 

 


نداء الوطن:الوفد البرلماني الفرنسي إستاء من وقاحة غريو في تسويق فرنجية

 

 

 

 

l'orient le jour: Un contrôle formel des capitaux menace de s’organiser dans le dos des Libanais

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