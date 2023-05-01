الأنباء الكويتية: تطور إيراني في التعاطي مع الأوضاع اللبنانية... التفاصيل

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الأنباء الكويتية: لمست الأوساط السياسية اللبنانية السيادية تطورا إيرانيا ملحوظا في التعاطي مع الأوضاع اللبنانية في ضوء الزيارة التي قام بها وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان إلى لبنان، على الرغم من الغموض الذي اكتنف تصريحاته المغرقة في ديبلوماسيتها.

وأبرز ما لفت في تصريحات عبداللهيان تجنبه الخوض بالاستحقاق الرئاسي اللبناني والتأكيد على أنه شأن لبناني داخلي وعدم الإشارة إلى سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله وحركة أمل، لا بالاسم ولا بالفعل، في حين طوى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، صفحة «سليمان فرنجية أو الفراغ» التي فتحتها تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ورئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين،

مكتفيا بالقول في خطاب تأبيني أمس الأول «حزب الله دعم مرشحا للرئاسة لكنه لم يغلق الأبواب»، وأضاف «ان التفاهم يحتاج إلى تنازلات».