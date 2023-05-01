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نداء الوطن: الوفد البرلماني الفرنسي إستاء من وقاحة غريو في تسويق فرنجية

1
MAY
2023
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

يبدو ان الجهود التي يبذلها "سمسار الإليزيه" عربياً ولبنانياً كي يسوّق خيار الممانعة بترئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، يجب أن تشمل فرنسا أيضاً. فما كشفته المعلومات عن زيارة وفد البرلمانيين الفرنسيين للبنان قبل ايام، بيّن ان هناك إعتراضاً برلمانياً فرنسياً على إمعان فريق ايمانويل ماكرون في مساندة مرشح "حزب الله" الرئاسي متحججاً بـ"ميزان القوى"، أي سطوة سلاح "حزب الله".

 

بحسب معلومات "نداء الوطن"، لم تمر مشاركة سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو في لقاءات الوفد اللبنانية مرور الكرام. ففي مناسبتين، وقع تباين وخلاف بين السفيرة وأعضاء الوفد على خلفية الموقف من ترشيح فرنجية.

 

ففيما اعتبرت غريو ان خيار فرنجية براغماتي ويرتبط بـ"ميزان القوى"، أبدى النواب أعضاء الوفد عدم إقتناعهم بوصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية بذريعة "الميزان"، معتبرين ان دفاع غريو عن موقفها بعنجهية وعدم اكتراثها بآراء برلمانيي بلادها وصل الى حد الوقاحة، وهو غير مقبول شكلاً ومضموناً، وأكدوا أنه سيكون للوفد موقف بعد العودة الى باريس.

 

وكان الوفد البرلماني الفرنسي قام بين 22 و29 نيسان الماضي بجولة شملت تباعاً أرمينيا ولبنان ومصر، وترأسه رئيس مجموعة الجمهوريين برونو روتايو، وضم رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية السيناتور كاثرين مورين دوسايي، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الأرمنية السيناتور جيلبير لو دوفيناز ورئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية اللبنانية السيناتور كريستين لافارد.

نداء الوطن
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