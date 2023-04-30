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متى تنحسر الكتل الهوائية الباردة وتساقط الامطار والثلوج عن لبنان؟

30
APRIL
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والداخلية فجرا.
وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: ينحسر تأثير المنخفض الجوي عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا اعتبارا من ظهر اليوم مع بقاء تأثير الكتل الهوائية الباردة نسبيا حتى يوم الثلاثاء، ومن المتوقع ان يتأثر لبنان تدريجيا يوم الأربعاء بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها الخليج العربي والتي تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر ايار يومي الخميس والجمعة المقبلين.
معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 0 الى 24 0 درجة مئوية ولشهر أيار بين 18 و 27 درجة مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية كما تنشط الرياح أحيانا، وتتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر وما فوق خاصة على المرتفعات الشمالية، تنحسر الأمطار والثلوج بدءا من بعد الظهر.
الإثنين:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية لشهر أيار على الساحل، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية والداخلية فجرا
الثلاثاء:قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وتنشط الرياح الشمالية اعتبارا من الظهر.

الأربعاء:صاف الى قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانًا وتنخفض نسبة الرطوبة

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 22 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة، في الداخل من 7 الى 14 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، تتراوح سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب الكثيف خاصة فترة قبل الظهر.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

– حال البحر: مائج الى منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق .

– ساعة شروق الشمس: 05,52 ساعة غروب الشمس: 19,19 .

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