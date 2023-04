Rassemblement à Paris pour demander le retour immédiat et rapide des déplacés syriens du Liban

A + A -

Le rassemblement pour le Liban, RPL (Courant Patriotique Libre en France) a organisé un SIT IN pour demander le départ immédiat et rapide en toute sécurité et avec dignité des déplacés syriens du Liban.

Le rassemblement a eu lieu sur la place Saint-Michel à Paris, où les Libanaises et les Libanais se sont réunis sous la bannière du drapeau libanais et au rythme des chansons patriotiques pour crier haut et fort le danger qui guette le pays des cèdres. En effet la question des déplacés syriens est devenue une question cruciale et existentielle pour le Liban multiculturel que nous connaissons aujourd’hui.

Le président du rassemblement pour le Liban de Dr Antoine, CHEDID a prononcé un mot dans lequel il a exposé les objectifs de ce Sit In en rappelant les conséquences catastrophiques de cette crise sur les infrastructures du pays, sur l’économie libanaise et sur les niveaux sécuritaire et démographique en précisant que la solution passe par le retour des réfugiés syriens dans leur pays.

Il a rappelé que ce retour doit être :

1/ Immédiat car le Liban ne peut plus supporter ce fardeau qui dure depuis plus de dix ans.

2/ Rapide avec un Calendrier prédéfini et une durée courte.

3/ En toute sécurité car il s’agit d’abord d’une question humanitaire. Le peuple libanais a montré son humanisme au monde entier en accueillant les déplacés syriens qui fuyaient la terreur et la guerre. Maintenant que la guerre est finie en Syrie, et que la plupart des régions syriennes sont calmes, il n’y a plus de raison que ces déplacés restent au Liban.

4/ En toute dignité car ces réfugiés vivent depuis dix ans dans des conditions difficiles au Liban et vivront mieux et en toute dignité chez eux.

Le docteur Antoine CHEDID a rappelé que :

1/ Le Courant Patriotique Libre etait le premier à prévenir des conséquences néfastes de cet afflux massif, chaotique et non contrôlé des déplacés vers le Liban et avait été accusé de racisme alors que l’État libanais n’a pas joué son rôle pour protéger le pays et assurer la sécurité nationale.

2/ La position du président de la république, le général Michel AOUN et son discours prononcé au siège de l’ONU en 2019 dans lequel il précisait que la décision de retour des réfugiés syriens revient au libanais eux-mêmes, et que personne ne décide à leur place. il a également rappelé le projet de retour entamé en 2019 par le président Aoun qui a permis le retour de 450 000 déplacés avant que ce projet ne s’arrête en raison des événements du 17 octobre et de la crise du COVID-19.

A l’issu de ce SIT IN le Dr Chefid a formulé quatre demandes :

1/ Demander aux autorités internationales et notamment françaises d’œuvrer pour une trouver une solution qui permet le retour de ces déplacés dans leur pays d’origine afin qu’il puissent participer à sa reconstruction.

2/ Demander aux O.N.G. Humanitaires internationales de ne pas stimuler les déplacés syriens de rester au Liban, mais de transférer leur aides à ceux qui rentrent en Syrie pour les aider à bien s’y installer en toute dignité.

3/ Demander à la communauté internationale d’aider l’Etat libanais à faire face a cette catastrophe qui lui a déjà coûté 46 milliards de dollars pendant les 10 dernières années.

4/ Demander aux autorités libanaises de construire un projet de retour et de l’executer dans les plus brefs délais en coordination avec tous ceux qui sont concernés.

5/ Demander aux autorités syriennes de faciliter le retour de ces déplacés et de les accueillir en toute sécurité et toute dignité.

M. CHEDID a conclu en disant que les actions en France vont s’accentuer pour atteindre l’objectif qui est le retour des déplacés syriens dans leur pays d’origine et permettre au libanais et surtout les jeunes qui ont émigré ces dernières années, en raison des crises successives, de pouvoir rentrer au Liban afin de préserver l’identité du Liban et surtout son message.