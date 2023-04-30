living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوطن السورية: أنباء عن توافقات سورية لبنانية جديدة بملف عودة النازحين

30
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: بحث المدير العام للأمن العام بالإنابة في لبنان العميد إلياس البيسري مع مسؤولين سوريين الآلية المتفق عليها حول عودة النازحين السوريين، وتم التوافق على خطوات عملية مقبلة بها الشأن، على حين طالب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد اللـه بوحبيب السلطات السويدية بتقديم توضيحات حول تصريحات (المعارض السوري) المدعو كمال اللبواني والذي يحمل جنسية هذا البلد، حول تحريضه اللاجئين في لبنان على العنف وحمل السلاح.

 

وأفادت معلومات صحفية بأن البيسري زار دمشق وبحث مع مسؤولين سوريين، ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وذلك بالتنسيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، حيث تمّ التوافق على خطوات عمليّة مقبلة في هذا الملفّ.

 


وفي تشرين الثاني الماضي، اعتبر المدير العام السابق للأمن العام في لبنان، اللواء عباس إبراهيم، أن مسألة عودة النازحين السوريين طواعية ملف وطني وعربي ودولي، وأن إعادتهم إلى بلادهم «واجب قومي علينا أن نؤديه بالسرعة الممكنة»، منوهاً بجهود سورية في هذا الإطار، ومستهجناً «اللامبالاة العربية في معالجة هذا الملف» والقرار الدولي الرافض لعودة هؤلاء إلى أرضهم.

 


وحينها، أشار إبراهيم إلى الدور الذي تلعبه أوروبا في عرقلة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، موضحاً أن دول القارة العجوز «حاولت تركيز دعمها باتجاه تثبيتهم في لبنان من خلال مشروعات مختلفة تعزز بقاءهم ودمجهم في المجتمع المحلي، وساهم وجود النازحين في تشكيل غطاء لنشاطات مالية هدفت إلى تمويل الإرهاب».

 


في الأثناء، طلب بوحبيب خلال لقائه نائب المدير العام رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية السويدية صوفي بيكر، توضيحات رسمية حول التصريحات المتداولة في فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي للمدعو كمال اللبواني التي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان إلى مخالفة القوانين اللبنانية، ويحرضهم على العنف والكراهية وحمل السلاح في لبنان.

 


وأن الوزارة ستتابع التطورات في هذه القضية «التي تمس الأمن القومي الوطني، بانتظار الحصول على التوضيحات المرجوة من السلطات المختصة».

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   