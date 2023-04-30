عناوين الصحف ليوم الأحد 30 نيسان 2023

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النهار: لا جديد ولا إيجابيّات... الأزمة من تمديد إلى آخر

الديار: إستعصاء داخلي يُحاصر الإستحقاق الرئاسي... وتفسيرات لبنانيّة مُتضاربة للموقف السعودي

فرنسا ستتحرّك رئاسياً مطلع ايار... وترقب إشارات البخاري

الشرق الأوسط السعودية: تعذّر الحسم «يفتح نافذة» في السودان

دول توقف الإجلاء الجوي... والمبعوث الأممي يؤكد إقرار الطرفين بأن صراعهما «لا يمكن أن يستمر»



الوطن السورية: المبعوث الصيني أكد دعم بلاده للتطورات الإيجابية الحاصلة في مسار التقارب بين سورية والدول العربية … الرئيس الأسد: العالم يحتاج إلى الحضور الصيني ولن ننسى وقوفها إلى جانبنا