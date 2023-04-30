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آخر مستجدات أزمة النزوح: البيسري زار دمشق... التفاصيل

30
APRIL
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لاتزال التطورات المتصلة بازمة النازحين السوريين تتفاعل على غير صعيد، لا سيما في ظل محاولة استغلال الوضع لتأجيج الموقف، واحداث توترات في لبــنان.

 

وعلمت «الديار» انه بعد الاجتماع الموسع الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مؤخرا، تتجه الجهات الرسمية اللبنانية المختصة الى خطوات عديدة في اطار تطبيق القوانين المرعية بحق الذين لا تنطبق عليهم صفة النازحين، والموجودين في لبنان بطريقة غير موثقة او شرعية .

 

لذلك، طلبت وزارة الداخلية من مفوضية اللاجئين «الداتا» الخاصة باللاجئين . وذكرت المعلومات ان المدير العام للامن العام بالانابة العميد الياس البيسري، الذي كلف بمتابعة هذا الملف، طلب «الداتا» من المفوضية التي وعدته بالتجاوب مع طلبه.

 

كم افادت المعلومات ايضا، ان البيسري زار دمشق وبحث مع مسؤولين سوريين في ملف النازحين بعلم من ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي.

 

من جهة ثانية، طلب وزير الخارجية عبدالله بو حبيب خلال لقائه رئيس ادارة الشرق الاوسط في الخارجية السويدية صوفي بيكر توضيحات رسمية حول التصريحات المتداولة في «فيديوهات» المواطن السويدي كمال اللبواني ( معارض سوري الاصل ) التي يحرض فيها النازحين السوريين على مخالفة القوانين اللبنانية، وعلى العنف والكراهية وحمل السلاح.

الديار
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