الديار: السعودية لم تعط فرنسا جوابا واضحا حول مبادرتها

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تقول مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الجميع يعوّل على الموقف السعودي، وان الانظار تتجه الى المملكة وما يمكن ان تقوم بها في شأن الاستحقاق الرئاسي، بعد التدخلات الفرنسية الاخيرة باتجاهها، وعلى ضوء الوضع المستجد في علاقتها مع ايران.

وتنقل المصادر عن قيادي بارز قوله انه بعد عودة السفير السعودي وليد البخاري الى بيروت، علينا ان نتابع وننتظر ما سيقوم به من اتصالات ولقاءات، وما يمكن ان يصدر عنه من موقف علني او خلال هذه اللقاءات . ووفقا للقيادي، فان صدور موقف مباشر او غير مباشر سيعكس مسار تعاطي السعودية مع الاستحقاق، وان صمته ايضا سيكون شكلا من اشكال التعبير .

ووفقا للمعلومات المتوافرة، فان السعودية لم تعط فرنسا مؤخرا جوابا واضحا حول مبادرتها، وان كل ما توافر حتى الآن هو ما نقلته الجهات الفرنسية المعنية لمسؤولين لبنانيين، بان هناك تغيرا في الموقف السعودي يحتاج الى مزيد من البحث والمتابعة.