ملامح بدء مسار صحيح للتعامل مع الاستحقاق الرئاسي على نار هادئة

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

نقلت مصادر مطلعة لـ « الديار» عن مرجع بارز، ان حالة الاستعصاء الداخلية حتى الآن تتناقض مع الاجواء والمستجدات التي سجلت وتسجل في المنطقة، لافتا الى ان الاتفاق السعودي - الايراني لا بد ان يكون له مفاعيل على لبنان، ولا يراهن احد على تعثره لانه وقع لينفذ بكل ابعاده.

وحرص المرجع على القول، ان تحديد موعد ترجمة هذا الاتفاق وغيره من المستجدات الايجابية، لا سيما المتعلقة بالانفتاح السوري العربي على لبنان ستاخذ بعض الوقت، لكن فترة الانتظار لن تكون مفتوحة . ورأى ان هناك مناخا لملامح بدء مسار صحيح للتعامل مع الاستحقاق الرئاسي على نار هادئة، آملا ان تتذلل العقبات الداخلية امام انتخاب الرئيس قبل تموز المقبل.