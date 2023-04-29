لبنان يفوز بذهبيتين في اختراعات جنيف ومقعد في تنفيذية إيفيا

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شارك لبنان في أهمّ معرض للابتكار الدولي للاختراعات 2023 في جنيف بوفد ترأّسه رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث رضوان شعيب، وفاز لبنان بميداليتين ذهبيتين للاختراعين المشاركين :

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وقد هنأ وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى الوفد اللبناني على النتيجة الباهرة، وذلك لتزامن وجوده في مدينة برن السويسرية، حيث جرى اللقاء عبر تقنية الزووم وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين ورئيس لجنة الحكم في المعرض ورئيس الوفد اللبناني، الذين أثنوا على التفاتة الوزير اللبناني، حيث عبر عن افتخاره بإصرار الشباب اللبناني على الريادة والابتكار متجاوزين كل الصعاب المعوقات بما يصل لدرجة الإعجاز. وأكد "وجوب وأولوية رعاية الابتكار وثقافته في المجتمع، لأنه الطريق الأساسي للنهوض".

كما أكد وزير الثقافة "وجوب تضافر الجهود مع المؤسسات الحاضنة للابتكار والتكنولوجيا لوصل المبتكرين ضمن دورة الاقتصاد والتنمية".

بدوره اهدى رئيس الوفد اللبناني رئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث رضوان شعيب الفوز للبنان، وشكر للوزير مواكبته، كما توجه بالشكر لفريق العمل في مكتب الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث الذي بذل جهوداً كبيرة في التحضير للمشاركات الدولية رغم الصعوبات، شاكراً أفراد الجالية اللبنانية في كل من سويسرا وفرنسا على دعمهم ومؤازرتهم المنقطعة النظير، مؤكّداً على مواصلة التحضيرات لمشاركة الجامعات والشركات اللبنانية في معارض الابتكار العالمية.

وكان شعيب قد شارك في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين IFIA في جنيف، وبحضور أكثر من سبعين دولة عضو في الاتحاد، وبحضور مديرة المنظمات في الأمم المتحدة ونائب رئيس منظّمة الملكية الفكرية العالمية ويبو، حيث تم إعادة انتخاب لبنان للدورة الثالثة على التوالي عضواً في اللجنة التنفيذية. وقدّم شعيب خلال الاجتماع تقرير الابتكار في منطفة الشرق الأوسط وغرب آسيا وشمال إفريقيا بصفته مديراً لمكتب إيفيا الإقليمي، وسط ثناء ممثلي الدول العربية على أداء مكتب بيروت.

ودعا شعيب المبتكرين والمخترعين من أنحاء العالم للمشاركة في معرض بيروت الدولي للابتكار BIIS في 5 أكتوبر تشرين الأول القادم.

والمعرض الدولي للاختراعات في جنيف بدورته الثامنة والأربعين ( 26-30 أبريل/نيسان ) والذي يتمتّع بالدعم والامتيازات الأكثر شمولية التي تمنح له تحت رعاية الدولة السويسرية والحكومة الفيدرالية السويسرية ومدينة جنيف والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO ) والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين ( IFIA ).

يشهد هذا الدعم على فائدة وجودة الحدث، المعترف به الآن باعتباره أهمّ معرض للاختراعات في العالم. ومن أبرز مميّزات المعرض السنوي الفريد هذا العام :

- 1000 اختراع ومنتج جديد.

- 725 عارضاً من 45 دولة.

- 80٪ من الشركات والجامعات.

- 20٪ من المخترعين والباحثين من القطاع الخاص.

- أكثر من 30 ألف زائر من جميع القارات الخمس.

- تغطية صحفية كبيرة 65.