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الموعد غدا في جزين

29
APRIL
2023
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مقدمة نشرة الـOTV:

الموعد غدا في جزين.
جزين عروس الشلال، وقلعة الجنوب، ورمز الصمود، ومقلع الوطنية، ومعقل الأمل، وعنوان الكرامة، وعلم لبنان الرسالة، الاكثر من بلد…
جزين عروس الشلال بجمالها الفائق وطبيعتها الخلابة.
جزين قلعة الجنوب ببطولات أهلها عبر التاريخ.
جزين مقلع الوطنية، مهما اتهم البعض واخطأ.
جزين رمز الصمود في الحرب كما في السلم، وعلى مر الازمنة والمراحل والعهود.
جزين معقل الأمل بالخلاص من وصاية الداخل بعد احتلال الخارج.
جزين عنوان الكرامة، بصلابة الموقف وقوة الارادة.
جزين علم لبنان الرسالة، الاكثر من بلد، بالوحدة الوطنية والعيش الواحد على قاعدة الميثاق والشراكة والمناصفة والمساواة التامة بين اللبنانيين، افرادا ومكونات.
الموعد غدا في جزين…
موعد الجزينيين في منطقتهم، وموعد الرئيس العماد ميشال عون في عرينه، وموعد التيار الوطني الحر على ارضه، وموعد رئيس التيار مع كلمة هامة، سترسّم حدود المرحلة، وتضع النقاط على حروف المواقف من الاستحقاقات المقبلة، على ان تُنقل وقائعُها، كما وقائع القداس الالهي، ثم الاحتفال الشعبي وكلمة الرئيس عون، مباشرة عبر ال او.تي.في. ومواقع التواصل الخاصة بالمحطة والتيار الوطني الحر والعماد ميشال عون والنائب جبران باسيل.
الموعد غدا في جزين.
اما مواعيد الايام المقبلة، فمع حلول مطلوبة للأزمة، وخروج آمن من المأساة، وعودة كريمة الى الحياة الكريمة لجميع اللبنانيين بعد ثلاثين عاما من الانقلاب على الوفاق الوطني، وثلاثة اعوام من الانقلاب على المحاولة الاصلاحية الفعلية الوحيدة مذذاك، مع العماد ميشال عون.

 

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