المرابطون في عيد العمال: الحلول الواقعية للوضع المعيشي الصعب الذي نعيشه اليوم هو التفاف جميع القوى الوطنية العاملة

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بمناسبة عيد العمال، توجهت إدارة النقابات والمهن الحرة في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، بالتحية والتقدير لجميع العمال في لبنان والوطن العربي والعالم.

آملين لعمال لبنان أن تتحرر نفوسهم من التجاذبات الإقليمية والمناطقية والطائفية والمذهبية، ونتوحد على مبادئ العيش المشترك، والمصلحة الوطنية العليا، وتوحيد وطننا عن طريق وحدة العمال المناضلين، من أجل لقمة العيش الكريم للمواطن والحرية الحقيقية للوطن.

اكد المرابطون أن الحلول الواقعية للوضع المعيشي الصعب الذي نعيشه اليوم هو التفاف جميع القوى الوطنية العاملة، لإعادة بناء الوطن على مبادىء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، بالحقوق والواجبات المهنية والقانونية والإنسانية.

كل عام وعمال لبنان بخير على امل أن نستمر في نضالنا من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة ليصبح وطننا لبنان وطناً مزدهراً سيداً حراً.