بعد تداولة فيديوهات للمواطن السويدي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان على العنف...الخارجية تتحرك!

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طلب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب خلال لقائه نائب المدير العام ورئيس ادارة الشرق الاوسط الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية السويدية صوفي بيكر ترافقها سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور توضيحات رسمية حول التصريحات المتداولة في فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي للمواطن السويدي كمال اللبواني التي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان على مخالفة القوانين اللبنانية، ويحرضهم على العنف والكراهية وحمل السلاح في لبنان .

كما ستتابع الوزارة التطورات في هذه القضية التي تمس الامن القومي الوطني بإنتظار الحصول على التوضيحات المرجوة من السلطات المختصة.