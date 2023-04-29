درغام يلتقي فاعليات مالبورن في أستراليا

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إستهل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام جولته الى أستراليا بلقاء مع أعضاء التيار الوطني الحر في مكتب الهيئة في مالبورن، بحضور المنسق الفيدرالي مارون الخوري ومنسق هيئة ملبورن داني أسطا، حيث جرى التطرق لمختلف المواضيع السياسية ومناقشة آخر المستجدات الحاصلة في لبنان، في مختلف المجالات، وإستمع درغام الى هواجس المغتربين الذين يعيشون القلق على عائلاتهم في لبنان.

كما زار درغام على رأس وفد كنيسة مار يوسف للروم الكاثوليك في فيرفليد ــ ملبورن، حيث التقى الأب سمير حداد. كما زار الوفد الذي ضم المنسق الفيدرالي في التيار مارون خوري ومنسق هيئة ملبورن داني أسطا وعدد من الأعضاء رئيس دير مار شربل في ملبورن الأب شارل حتي بحضور عدد من الكهنة، حيث أقيم غذاء جامع على شرف النائب درغام، وجرى التداول بشؤون وشجون أبناء الطائفة.

وكان درغام وصل الى أستراليا يوم أمس، ممثلا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في جولة تستمر لأيام يلتقي خلالها الجالية اللبنانية في أستراليا، وتشمل الجولة العاصمة كانبرا وسيدني.