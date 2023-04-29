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قوى الأمن: توقيف شخصين نفذا عمليات سلب بقوة السلاح في طرابلس

29
APRIL
2023
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السلب بقوة السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كثرت في الآونة الأخيرة هذه العمليات في مدينة طرابلس من قبل مجهولين، كثفت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.
 
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة التي تنفذ العمليات المذكورة في طرابلس ومن بينهم المدعوان: ع. ق. (من مواليد العام 1999، لبناني)، غ. ح. (من مواليد العام 2000، لبناني).

وبتاريخ 18-04-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت إحدى دوريات الشعبة كمينا محكما في محلة التل، نتج عنه توقيف المذكورين على متن دراجة آلية تم ضبطها. بتفتيشهما والدراجة، ضبط بحوزتهما مسدسان حربيان، وكمية من حشيشة الكيف وهاتفان خلويان.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ العديد من عمليات السلب بقوة السلاح في مدينة طرابلس برفقة شخص آخر أوقفته إحدى دوريات الشعبة بتاريخ سابق في محلة جبل محسن. أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

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