التيار الوطني الحر في المملكة المتحدة يرفع الصوت حول ملف النزوح السوري

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زار وفد من التيار الوطني الحر في المملكة المتحدة برئاسة منسق التيار أمين الخوري سفير لبنان في المملكة رامي مرتضى لمعايدته، وعرض التطورات الأخيرة لا سيما ما هو مرتبط فيهما بملف النزوح السوري مسلما" إياه توصيات المؤتمر الذي عقده التيار في بيروت بهذا الشأن.

كما جرى الإتفاق على متابعة هذا الملف من خلال التواصل مع النواب البريطانيين لرفع الصوت في هذا الشأن في مجلس العموم البريطاني بما يسهم بحل الأزمة وتأمين العودة الآمنة للنازحين.

والتقى الوفد كلا" من المستشار مروان فرنسيس والقنصل علا خضر والقنصل رشا حداد