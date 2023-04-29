عناوين الصحف ليوم السبت 29 نيسان 2023

الأخبار
ـ حوار بين الرياض وحزب الله عبر طرف ثالث؟
ـ تعيين بديل سلامة يفتح معركة المواقع المسيحية المالية الشاغرة
ـ مدنيّو السودان «خارج التغطية»: الهدَن تتوالد... ولا تفتح أفقاً
ـ فرقة «العاشقين»: اشهدي علينا يا فلسطين
البناء
ـ رئيسي في دمشق الأسبوع المقبل والعلاقة التركية السورية على الطاولة… واتفاقات اقتصادية
ـ عبد اللهيان يلتقي نصرالله: نحو تبادل زيارات مع ابن فرحان… وتأييد أي رئيس بالتوافق
ـ ابو صعب يبدأ من لقاء رعد زيارات استطلاعية نيابية: المنطقة الى الاستقرار وعلينا الحوار
الجمهورية
ـ الحراك الخارجي: إنضاج التسوية قريب
ـ ملف النازحين قنبلة موقوتة
ـ قمّة سعودية ـ فرنسية قريبة يتصدّرها لبنان
ـ عبد اللهيان في بيروت: أولوية الساحات أم الرئاسة؟!
ـ كييف: الهجوم المضاد بات وشيكًا
اللواء
ـ موفد صيني في بيروت بعد الإيراني.. ومسعى لكسر القطيعة بين «الحزب» و«التيار»
ـ تحرُّك لجنة النازحين بانتظار موعد دمشق.. وإضراب الموظفين مستمر
ـ البرهان: لا حوار مع المتمردين ومعارك الخرطوم بحري تُدمر السوق المركزي
ـ استشهاد فتى فلسطيني بنيران جنود الاحتلال في الضفة
الديار
ـ زيارة عبد اللهيان هدفها التأكيد على تماسك تحالف المقاومة اللبنانيّة والفلسطينيّة مع طهران
ـ الصمت السعودي عن ترشيح فرنجية مُستمرّ... فهل تخرج فرنسا من مُبادرتها قريباً؟