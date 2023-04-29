عناوين الصحف ليوم السبت 29 نيسان 2023

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الأخبار

ـ حوار بين الرياض وحزب الله عبر طرف ثالث؟

ـ تعيين بديل سلامة يفتح معركة المواقع المسيحية المالية الشاغرة

ـ مدنيّو السودان «خارج التغطية»: الهدَن تتوالد... ولا تفتح أفقاً

ـ فرقة «العاشقين»: اشهدي علينا يا فلسطين

البناء

ـ رئيسي في دمشق الأسبوع المقبل والعلاقة التركية السورية على الطاولة… واتفاقات اقتصادية

ـ عبد اللهيان يلتقي نصرالله: نحو تبادل زيارات مع ابن فرحان… وتأييد أي رئيس بالتوافق

ـ ابو صعب يبدأ من لقاء رعد زيارات استطلاعية نيابية: المنطقة الى الاستقرار وعلينا الحوار

الجمهورية

ـ الحراك الخارجي: إنضاج التسوية قريب

ـ ملف النازحين قنبلة موقوتة

ـ قمّة سعودية ـ فرنسية قريبة يتصدّرها لبنان

ـ عبد اللهيان في بيروت: أولوية الساحات أم الرئاسة؟!

ـ كييف: الهجوم المضاد بات وشيكًا

اللواء

ـ موفد صيني في بيروت بعد الإيراني.. ومسعى لكسر القطيعة بين «الحزب» و«التيار»

ـ تحرُّك لجنة النازحين بانتظار موعد دمشق.. وإضراب الموظفين مستمر

ـ البرهان: لا حوار مع المتمردين ومعارك الخرطوم بحري تُدمر السوق المركزي

ـ استشهاد فتى فلسطيني بنيران جنود الاحتلال في الضفة

الديار

ـ زيارة عبد اللهيان هدفها التأكيد على تماسك تحالف المقاومة اللبنانيّة والفلسطينيّة مع طهران

ـ الصمت السعودي عن ترشيح فرنجية مُستمرّ... فهل تخرج فرنسا من مُبادرتها قريباً؟