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عناوين الصحف ليوم السبت 29 نيسان 2023

29
APRIL
2023
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الأخبار

ـ حوار بين الرياض وحزب الله عبر طرف ثالث؟
ـ تعيين بديل سلامة يفتح معركة المواقع المسيحية المالية الشاغرة
ـ مدنيّو السودان «خارج التغطية»: الهدَن تتوالد... ولا تفتح أفقاً
ـ فرقة «العاشقين»: اشهدي علينا يا فلسطين

البناء
ـ رئيسي في دمشق الأسبوع المقبل والعلاقة التركية السورية على الطاولة… واتفاقات اقتصادية
ـ عبد اللهيان يلتقي نصرالله: نحو تبادل زيارات مع ابن فرحان… وتأييد أي رئيس بالتوافق
ـ ابو صعب يبدأ من لقاء رعد زيارات استطلاعية نيابية: المنطقة الى الاستقرار وعلينا الحوار

الجمهورية
ـ الحراك الخارجي: إنضاج التسوية قريب
ـ ملف النازحين قنبلة موقوتة
ـ قمّة سعودية ـ فرنسية قريبة يتصدّرها لبنان
ـ عبد اللهيان في بيروت: أولوية الساحات أم الرئاسة؟!
ـ كييف: الهجوم المضاد بات وشيكًا

اللواء
ـ موفد صيني في بيروت بعد الإيراني.. ومسعى لكسر القطيعة بين «الحزب» و«التيار»
ـ تحرُّك لجنة النازحين بانتظار موعد دمشق.. وإضراب الموظفين مستمر
ـ البرهان: لا حوار مع المتمردين ومعارك الخرطوم بحري تُدمر السوق المركزي
ـ استشهاد فتى فلسطيني بنيران جنود الاحتلال في الضفة

الديار
ـ زيارة عبد اللهيان هدفها التأكيد على تماسك تحالف المقاومة اللبنانيّة والفلسطينيّة مع طهران
ـ الصمت السعودي عن ترشيح فرنجية مُستمرّ... فهل تخرج فرنسا من مُبادرتها قريباً؟

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