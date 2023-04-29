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أسرار الصحف ليوم السبت 29 نيسان 2023

29
APRIL
2023
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البناء

توقع دبلوماسي غربي موقفاً صينياً قوياً من الحديث الأميركي الكوري الجنوبي عن ضم كوريا الجنوبية إلى المظلة النووية الأميركية وتشكيل ناتو شرق آسيوي يضمّ اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، وقال قد يأتي الردّ على لسان الرئيس الكوري الشمالي أو صواريخه.

قال مرجع دبلوماسي إقليمي إن البعض قد يستغرب معادلة «أي رئيس توافقي في لبنان يلبي متطلبات التسويات الخارجية، وهذا سبب عدم الاهتمام باسم الرئيس بقدر التركيز على الانتخاب، ولن يتدخّل الخارج لدفع أي طرف داخليّ تبنّي ترشيح أو تراجع عن ترشيح وإذا استمرّ الفراغ فالمسؤولية لبنانية».

الجمهورية
ـ عمّم مسؤول كبير على كوادر حزبه الردّ بقسوة على أي استهداف يتعرّض له هذا الحزب من قبل ناشطي تيار سياسي، سواء في الإعلام أو على مواقع التواصل الإجتماعي.
ـ ديبلوماسي في دولة عظمى توسّط لدى عاصمة دولية راعية لاتفاق إقليمي كبير من أجل التدخّل لحسم استحقاق لبناني حسّاس.
ـ إستاء مرجع غير مدني من موقف لرئيس تيار سياسي من موضوع النزوح طاول فيه دور المؤسسة التي يرأس بصورة غير مباشرة.

اللواء

أجرى مرشح رئاسي اتصالات بعدد من الضباط ضمن فريق عمل يسعى لتشكيله في حال وصل إلى قصر بعبدا.

بدأت مصارف وازنة عمليات تسريح واسعة في مختلف المحافظات اللبنانية.

فرض النظام في دولة مجاورة طوقاً من الصمت على «الزوبعة المثارة» حول قضية شعبية تهمه بالدرجة الأولى!

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