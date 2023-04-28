"أهم القضايا المتعلقة بالمقاومة"... بين السيد نصرالله وعبد اللهيان

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التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال زيارته إلى لبنان، الجمعة، الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصرالله، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".



وأكدت الوكالة أنّ الجانبَين "بحثا أهم القضايا المتعلقة بالمقاومة والتحديات السياسية التي يواجهها لبنان والمنطقة".



كما تناول الاجتماع بينهما "مناقشة أهم التطورات التي يشهدها لبنان، والمستجدات على الساحة الإقليمية"، بحسب "إرنا".







وبدورها، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية بأنّه "جرى خلال اللقاء استعراض آخر ‏التطورات في المنطقة وخصوصًا موضوع الاتفاق السعودي- الإيراني، لعودة العلاقات بينهما، وانعكاساته ‏على مجمل دول الإقليم، وآخر تطورات الأحداث في لبنان والأراضي الفلسطينية".



وكان قد وصل وزير الخارجية الإيراني، إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، الأربعاء، والتقى نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، كما عقد مباحثات مع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.



وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، "التقى وزير خارجية إيران، خلال زيارته، مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة وعدد من نواب مجلس النواب اللبناني"، وأشارت الوكالة إلى أنّ الاجتماع تناول "التطورات على ما يطلق عليه "جبهة المقاومة"، ووجهة نظر هؤلاء النواب في تشكيل الحكومة الجديدة".



وفي الوقت نفسه، نشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية صورة لوزير خارجية إيران وهو يقوم بزيارة، الجمعة، إلى بلدة مارون الراس القريبة من الحدود مع إسرائيل مع عدد من المسؤولين اللبنانيين.