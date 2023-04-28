تعميم "صارم" من محافظ النبطية بشأن النازحين

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أصدر محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه تعميمًا إلى بلديات محافظة النبطية "طلب فيه وخلال مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخه إعداد إحصاء للنازحين السوريين ضمن نطاق كل بلدة.



ويجب أن يتضمّن الإحصاء: "اسم النازح السوري، عدد اولاده، تاريخ وجوده في البلدة، طريقة دخوله الى لبنان، وجود اقامة قانونية، اسم المؤجر اللبناني ورقم العقار، العمل الحالي للنازح، ورقم هاتف النازح".



كما ويُطلب من البلديات "تحصيل رسم القيمة التأجيرية المترتبة على النازح السوري بسبب اشغاله عقار ضمن نطاق البلدة وعلى صاحب الملك التصريح عن كل شاغل جديد للبناء من النازحين السوريين وفق الاصول القانونية المرعية الاجراء تحت طائلة تعرضه للغرامة بسبب مخالفة القانون".