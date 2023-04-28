living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قروض بمعدل 50 ألف دولار لكل قرض...؟

28
APRIL
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، "تثبيت دعم الصندوق العربي بقيمة 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 160 مليون دولار أميركي لمصرف الإسكان، ستُدفع على ثلاث مراحل، ما يسمح بإعطاء قروض بالدولار بمعدّل 50 ألف دولار لكلّ قرض، والعمل على ترجمة هذا الاقتراح التّوافقي بلقاء المسؤولين، بعد موافقة الجهات المعنيّة من مجلس إدارة مصرف الإسكان، وحاكم مصرف لبنان، ووزيرَي المال والشّؤون الاجتماعيّة، وتحضير المعاملات والعقود".

وركّز حبيب على "ضرورة استعادة ثقة اللّبناني بنفسه، وعدم الاستسلام"، مشيرًا إلى "تعاون الجهات العربيّة والأجنبيّة مع لبنان، من خلال تعاون الصندوق العربي و"USAID" مع مصرف الإسكان، عبر إعطاء المساعدة الفنيّة للقروض الخاصّة بمعالجة الصرف الصحي في القرى، وتقديم مجموعة "توتال إنرجي- Total Energie" قروضًا بالدولار في مجال الطّاقة الشّمسيّة".

وأعرب عن أمله في "حلّ المشكلات العالقة في إدارات الدّولة، وتعليق إضراب موظّفيها، من أجل تسهيل استكمال تجهيز المستندات اللّازمة لطلبات القروض".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   