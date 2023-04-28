قروض بمعدل 50 ألف دولار لكل قرض...؟

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أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، "تثبيت دعم الصندوق العربي بقيمة 50 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 160 مليون دولار أميركي لمصرف الإسكان، ستُدفع على ثلاث مراحل، ما يسمح بإعطاء قروض بالدولار بمعدّل 50 ألف دولار لكلّ قرض، والعمل على ترجمة هذا الاقتراح التّوافقي بلقاء المسؤولين، بعد موافقة الجهات المعنيّة من مجلس إدارة مصرف الإسكان، وحاكم مصرف لبنان، ووزيرَي المال والشّؤون الاجتماعيّة، وتحضير المعاملات والعقود".

ولفت في تصريح، إلى أنّه "تمّ التّأكيد على ذلك عقب اجتماع ضمّ مصرف الإسكان ومجلس الإنماء والإعمار ووفد من الصندوق العربي"، مشدّدًا على "أهميّة هذه القروض في تحريك الجمود العقاري". وأكّد "أولويّة إعطاء القروض لذوي الدّخل المحدود لتملّك شقق دون الـ150 مترًا في القرى والمدن والرّيف اللّبناني، للحدّ من النزوح من الأرياف، بما يتوافق مع نظام مصرف الإسكان".

وركّز حبيب على "ضرورة استعادة ثقة اللّبناني بنفسه، وعدم الاستسلام"، مشيرًا إلى "تعاون الجهات العربيّة والأجنبيّة مع لبنان، من خلال تعاون الصندوق العربي و"USAID" مع مصرف الإسكان، عبر إعطاء المساعدة الفنيّة للقروض الخاصّة بمعالجة الصرف الصحي في القرى، وتقديم مجموعة "توتال إنرجي- Total Energie" قروضًا بالدولار في مجال الطّاقة الشّمسيّة".

وأعرب عن أمله في "حلّ المشكلات العالقة في إدارات الدّولة، وتعليق إضراب موظّفيها، من أجل تسهيل استكمال تجهيز المستندات اللّازمة لطلبات القروض".