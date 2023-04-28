"نظراً للظروف الأمنية المستجدة"... اجراءات مشددة من بلدية زغرتا-اهدن

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علم بلدية زغرتا-إهدن أهلها الكرام بأنها ونظراً للظروف الأمنية المستجدة إتخذت القرارات التالية:

- إلزامية تنظيم عقود إيجار شرعية للأجانب أو تعهد بالإسكان (للمقيمين لدى أرباب العمل) وتسجيلها في البلدية.

- إيداع البلدية نسخة عن الأوراق الثبوتية للأجانب على إختلاف بلدانهم بتاريخ أقصاه 31-5-2023.

- منع تجوّل الأجانب من الساعة السابعة مساءً ولغاية الساعة السابعة صباحًا على إختلاف وسائل التنقل. كما يمنع سير الدراجات النارية للجميع خلال الأوقات المشار إليها آنفاً.

- منع التجمعات وكل ما يؤدي إلى إقلاق الراحة وتجوّل الأولاد دون مرافقة ذويهم، مع ضرورة المحافظة على النظافة العامة وفرز النفايات والمحافظة على المظاهر اللائقة.

- عدم إسكان أي أجنبي قبل مراجعة البلدية التي يبقى لها وحدها حق إعطاء الموافقة أو عدمها وتحديد القدرة الإستيعابية لكل مسكن، ومنع إستضافة أو إيواء أي شخص غير مصرّح عنه.

- يعمل بهذه القرارات بصورة فورية، ويكلف جهازي شرطة البلدية والحرس الليلي بتنفيذها وقمع المخالفات التي ستعرّض مرتكبيها للملاحقة القانونية.