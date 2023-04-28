تحت عنوان "فينيقيا".. "سطوح بيروت" تنظّم نشاطا خيرياً في عرض لمسرح كركلّا

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نظّمت جمعية "سطوح بيروت" نشاطا خيرياً من خلال عرض لمسرح كركلّا الجديد تحت عنوان "فينيقيا" مساء أمس على مسرح كركلا في حرش تابت. ويعود ريع هذا النشاط لدعم الحالات المرَضية المستجدّة على جمعية "سطوح بيروت".

وفي تصريح خاص ل tayyar.org عقب بدء العرض المسرحي اعتبرت الاعلامية وصاحبة مؤسسة "سطوح بيروت" داليا داغر أن نشاط اليوم هدفه أساسي جدا وانساني، على صعيدين, الأول من خلال العودة لمشاهدة فرقة كركلا التي حملت اسم لبنان حول العالم تحت عنوان واطار فينيقيا التي تدل على عودة الحياة من تحت الدمار " لتثبت أن لبنان لا يموت وأن الانسان في لبنان يستطيع أن يقاوم ويتحدى كل المصاعب التي من الممكن أن تواجهه, أما على الصعيد الثاني فهو دعم جمعية سطوح بيروت والحالات الانسانية التي تهتم وترعاها هذه الجمعية.

وكشفت داغر إنها ستقوم بتبني دار للمسنين في طريقها الى الاقفال، وأضافت: "فمن خلال هذا النشاط سنستطيع أن نقوم لها بتلتون لمساعدتهم على عدم الاقفال".

وعن مدى انتشار وتوسع عمل سطوح بيروت اللافت,قالت داغر إننا وصلنا الى فرنسا ودخلنا القارة الأوروبية, وقريبا ستصبح الجاليات اللبنانية أينما وجدت أكثر وأكثر معنية بسطوح بيروت, وكما بيروت هي منارة لهذا الشرق سنجعل من سطوح بيروت منارة لنقل صورة لبنان الجميلة الى كل العالم".

وقد شهد مسرح كركلا بالأمس حضورا كبيرا من اعلاميين وسيدات مجتمع, رجال أعمال كما وفنانين.

وقد أشارت نائب رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي في حديث لموقعنا الى "أن هذا النشاط يجمع ما بين الثقافة والانسانية, التي تجمع كافة اللبنانيين خارج قيد توجهاتهم وانتماءاتهم بهدف دعم قضية, فلا يمكنك الشعور سوى بالفرح عن كمية التضامن الموجودة بين الناس."

وعن أهمية العمل التي تقوم به جمعية سطوح بيروت, اعتبرت كتيلي "أن ما تقوم به الجمعية هو نقلة نوعية بالانتقال من جمعية صغيرة تجمع المساعدات الى مؤسسة راسخة تتضمن آلية عمل داخلية وادارة محترفة, مما ساعدها على اكتساب ثقة الداعمين لها لمساعدات المحتاجين"