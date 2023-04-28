"مريان الحويك شريكة المجرم رياض سلامة"... عقل: عشرات الأمثلة عن الكذب!

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غرّد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ المحامي وديع عقل في حسابه عبر تويتر وقال: "مريان الحويك شريكة المجرم رياض سلامة، من المصرف المركزي، الى Forry الى Sayrafa مروراً بالبرامج المدفوعة من الأموال العامة وأموال المودعين الموظفة في المركزي... عمليات بعشرات ملايين الدولارات باتت مكشوفة."

وأضاف: "وكل التبريرات عن أصل ثروة حويك وإرث عائلي هو كذب ولا قيمة له في التحقيقات. مثال عن الكذب: تزعم حويك أن شقتها في باريس هي إرث من المرحوم والدها... bla bla بينما الحقيقة وبالمستندات أن حويك اشترت بتاريخ ٢٦ تموز ٢٠١٣ الشقة في الطابق الثالث porte gauche في 23 Avenue de Messine lot19، ودفعت الى البائع Dominique VEGNADUZZO مبلغ 1800000€."

وأكمل: "وهناك عشرات الأمثلة عن الكذب وعقارات بين الرابية وباريس والأشرفية ولندن... وكلها سقطت بمطرقة العدالة. نحن نلاحقهم... يتبع."