حل لأزمة نفايات بيروت؟

A + A -

بعدما نشرت «الأخبار» أمس عن نية شركة «أس جي ك»، التي تعمل في معالجة نفايات بيروت وإنشاء خلايا لطمرها في مطمر الجديدة، وقف عملها الأسبوع المقبل، بسبب تخلّف الدولة عن تسديد مستحقاتها، تحرّك المسؤولون أمس لمعالجة هذا الملف. فالتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني، وأبلغهما أنّ الحكومة مستعدّة لدفع المستحقّات للشركة التي أعلنت العودة إلى العمل.

وعلمت «الأخبار» أنّ عبود وعيتاني طرحا على ميقاتي عدم قدرة البلدية على دفع المستحقات لشركة «رامكو» مقابل كنس وجمع النفايات من شوارع العاصمة، بعدما أبلغت الشركة المعنيين أنها لن تكون قادرة على الاستمرار في عملها مقابل شيكات مصرفيّة بسعر 3900 ليرة، كما أثارا معه حرمان البلدية من عائدات الصندوق البلدي المستقل على غرار البلديات الأُخرى، فوعد رئيس الحكومة بحل هذه المسألة عبر تغطية مستحقات «رامكو» مباشرةً من الصندوق.