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راتب المهندس المتقاعد: 165 دولاراً أم 450؟

28
APRIL
2023
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يعقد مجلس إدارة نقابة المهندسين جلسة اليوم للبحث في ملف رواتب المهندسين المتقاعدين بعدما وصل راتب المهندس المتقاعد العام الماضي إلى نحو 2.5 مليون ليرة. لجنة التقاعد في النقابة أعدّت مشروعاً بدفع الراتب التقاعدي بالدولار النقدي بقيمة 165 دولاراً، فيما لا يمانع تجمّع مهندسي لبنان تحديده بالليرة، مع احتساب معيار غلاء المعيشة وتضخّم الأسعار الذي تضاعف منذ مطلع 2019 حتى نهاية آذار 2023 بنسبة 3430%، ليصبح الراتب التقاعدي عن شهر أيار نحو 43.6 مليون ليرة (يعادل 450 دولاراً بسعر صرف اليوم) مقارنة مع 1.35 مليون ليرة عام 2018. وهذا الطرح يعني خضوع المعاش التقاعدي لتعديل دوري بحسب تضخّم الأسعار تبعاً للأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي، علماً أن المشكلة الأساسية تكمن في تنازل النقابة عن المطالبة بأموال المهندسين المودعة في المصارف والتي كانت تصل إلى 500 مليون دولار (150 مليون دولار و100 مليار ليرة عائدة لصندوق التقاعد)، بعدما أفشل النقيب عارف ياسين كل الجهود لفتح المعركة مع المصارف، في وقت يسعى إلى تحويل الراتب التقاعدي إلى الدولار بأقلّ من قيمته الفعلية المستحقة إذا اعتمد معيار تضخّم الأسعار.

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