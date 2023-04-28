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النائب في القوات اللبنانية غياث يزبك: لن نقبل بأن يصل فرنجية الى سدة الرئاسة

28
APRIL
2023
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بعض ما جاء في مقال أحمد منصور في الأنباء الكويتية:

شدد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك على أن رئيس الجمهورية لا يصنع إلا على أيدي اللبنانيين، معلنا رفض القوات اللبنانية «أن يصنع لنا رئيس لا يكون بمواصفات تناسب لبنان»، معتبرا أن «ما يصنع في الخارج، مردوده يكون الى الخارج، وما من أحد في العالم يستطيع أن يفرض علينا رئيسا للبنان».

 

وقال يزبك في تصريح لـ «الأنباء»: «ان المسؤولية اليوم، تقع على عاتق اللبنانيين، في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية، وتحديدا حزب الله، الذي يخطف الاستحقاق الرئاسي مع إيران ولصالحها، لأننا لا نرى أي مصلحة، لأي شخص يحمل الهوية اللبنانية، بأن يقبل وفي هذه اللحظة السوداء التي يمر بها لبنان، على مستوى استحقاق بوزن رئاسة الجمهورية، أن تدار الأمور على هذا النحو، فكلنا يعلم، وحزب الله يعلم ايضا، انه لا يمكن ان تسير الدولة دون أن يكتمل هرمها المتمثل برئاسة الجمهورية، لا يمكن ان يحكم لبنان بلا رئيس جمهورية».

 

وأضاف «نحن نؤمن إيمانا راسخا بأننا قادرون على صناعة رئيس لبناني سيادي وحر، وصاحب مشروع، ويعيد علاقات لبنان مع الدول العربية والدول الصديقة، ويتحمل بالتعاون مع حكومة تشبهه مسؤولية وضع خطة اقتصادية تضع لبنان على سكة النهوض».

 

وحول المخرج المناسب لانتخاب الرئيس، في ظل عدم التوازن في المجلس النيابي، قال يزبك: نحن نحمل المسؤولية لحزب الله الذي بيده زمام الأمور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة إلزام حلفائهم الملتزمين بخط الممانعة، الذهاب الى مجلس النواب، حيث على الرئيس بري فتح المجلس النيابي لعقد الجلسات للتوافق على الرئيس المناسب للمرحلة التي يمر بها لبنان.

 

وقال «لن نقبل بأن يصل الوزير السابق سليمان فرنجية الى سدة الرئاسة».

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