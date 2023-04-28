الويز مرتضى: حل قضية النزوح يتم من خلال الاتفاق بين الدولتين الشقيقتين... ودمشق على أتم الإستعداد للتعاون

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

اعتبر وزير الثقافة محمد وسام مرتضى «أن حلّ هذا الملف يكون من خلال اتفاق رسمي ثنائي بين السلطات المختصة في الدولتين الشقيقتين، ينظم العودة الآمنة الكريمة لجميع النازحين، وفي ما خلا ذلك سيبقى النزوح جرحاً للشعبين والدولتين».



وقال: أن معلوماتنا الدقيقة تشير الى أنّ الجانب الرسمي السوري على أتمّ الاستعداد للتعاون مع نظيره اللبناني، لإيجاد آلية تكفل الحل الجذري لهذا الملف ما يفرض على الحكومة اللبنانية ان تعمد الى المبادرة واجراء التواصل اللازم مع السلطات السورية توصلًا لوضع هذه الآلية.