عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 نيسان 2023

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الأخبار: الفوضى تنهش السودان

اشتباك جديد حول صلاحيات الحكومة

نعيم قاسم: قناعة خارجية بالتسوية... والرياض لم تقل لا حاسمة لفرنجية





الديار: عبد اللهيان دون مبادرة يحاول فرض لبنان على قائمة اولويات اتفاق بكين

اطلالة فرنجية تثير عاصفة ردود من «القوات» و«التيار»... والهوة تتسع

مساع لتفكيك «لغم» النزوح وقلق من موجة جديدة... ارقام التضخم «مخيفة»!

البناء: بينغ يتصل بـ زيلينسكي وواشنطن تسحب اعتراضها على المبادرة الصينية وترحب عبد اللهيان يعيد طرح المساعدة في قطاع الكهرباء… و«نؤيد أي اتفاق لبناني رئاسي» «القومي»: قرار منتحلي الصفة بحق حردان بلا قيمة وهو مجرد صدى للعقوبات الأميركية

اللواء: عبد اللهيان إلى الجنوب: عروض بالجملة ولا قرارات

بري لـ«اللواء»: هناك من لا يريد انتخابات رئاسية.. وتحويل متأخر للرواتب والقبض خلال أيام

نداء الوطن: رهان أميركي على مرشح "قيادي" وانتقاد مباشر لبرّي

عبد اللهيان إجتمع "بمَن حضر"... كلام بكلام

النهار: الستاتيكو الرئاسي مجدداً إلى دوامة المراوحة



الجمهورية: حراك إيراني يلاقي السعودي

تحرك سعودي مرتقب تجاه حزب الله

l'orient le jour: Téhéran souffle le chaud et le froid