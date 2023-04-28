أسرار الصحف ليوم الجمعة 28 نيسان 2023

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الأخبار: علم وخبر

البيسري ينسق مع عون حول النازحين

بعد تكليفه من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متابعة ملف النازحين السوريين، التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري مسؤولين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، وبدأ بإعداد خطة عملانية يفترض أن يقدمها إلى رئيس الحكومة الأسبوع المقبل. كما بدأ التواصل مع قائد الجيش العماد جوزيف عون للتنسيق في بعض التفاصيل.

اجتماع المهل لـ«العائلات البيروتية»

يفترض أن تعقد الهيئة العامّة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية اجتماعاً اليوم من أجل تحديد المهل (موعد انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة وفتح باب الترشيح وإقفاله)، بعدما أخفقت الهيئة في تأمين النصاب لانعقاد جلسة للغاية نفسها الأسبوع الماضي. وعملت بعض العائلات أخيراً على تسوية أوضاعها القانونية كاختيار ممثلين عنها في الاتحاد، وتقديم مستندات الانتساب المطلوبة، باستثناء 5 عائلات لن تكون قادرة على المشاركة في الانتخابات المقبلة، ترشيحاً وتصويتاً، بسبب خلافات داخل جمعياتها. ويحاول المعنيون حث العائلات البيروتية على المشاركة في اجتماع الجمعة للخروج بموقف موحّد حول تحديد المهل. وفي حال عدم تأمين النصاب (النصف زائداً واحداً)، ستحدد الهيئة الإدارية المهل بمن حضر.



البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تعكف جهات داخلية وخارجية على دراسة مغزى كلام الوزير السابق سليمان فرنجية “لن أذهب إلى جلسة أتحدّى فيها السعودية” وقوله “يمكنني أن أصل بـ65 صوتاً لكنني لن أستطيع أن أحكم والمعركة ليست معركة نصاب” بل “معركة ضمّ الجميع”. ورأت فيها مدخلاً لدعوة رئيس المجلس النيابي للحوار.



خفايا

توقع مصدر دبلوماسي روسي انعقاد اجتماع قريب لممثلي روسيا وإيران وتركيا وسورية على قاعدة أن التقدم البطيء الذي يتحقق في هذه اللقاءات يؤشر إلى جدوى هذه الإجتماعات، رغم عدم صدور بيان سياسي تلتزم بموجبه تركيا بالانسحاب من سورية الذي يبقى الشرط للانتقال إلى مستوى الرئاسات.

نداء الوطن: خفايا

تحاول شخصية نيابية بارزة تقريب وجهات النظر بين تيارين من الخندق السياسي نفسه، لكن محاولاته باءت بالفشل بسبب الخلاف الرئاسي الحاد بينهما.

لوحظ أنّ تغييراً طرأ خلال أيام معدودة، على خطاب قيادي حزبي بارز، فانتقل من فتح باب الحوار حول الاستحقاق الرئاسي، إلى إغلاقه بإحكام.

يُنتظر أن يتقدم عدد من المحامين مطلع الأسبوع المقبل، بمراجعات للطعن بمرسوم الكابيتال كونترول الذي أقرته الحكومة في جلستها الأخيرة.



اللواء: أسرار

همس

انتقدت مصادر دبلوماسية تنصُّل وزير سيادي من عرضٍ لنظيره من دولة فاعلة، لاعتبارات مجهولة!



غمز

يبتعد نواب بارزون في تيار معروف عن المشهد لأسباب تتعلق بمسارات مفاجئة، مع صدور كلمة السر الرئاسية.



لغز

تجدَّد الاستياء لدى موظفي القطاع العام من المالية حول طريقة تحويل الرواتب والتمييز بين فئات الموظفين عشية عيد العمال!