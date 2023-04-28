عبد اللهيان لم يأت على ذكر ترشيح فرنجية... وأعاد التأكيد على أن بلاده تدعم من يتوافق عليه اللبنانيون

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

من لائحة ضمت أكثر من ثلاثين مدعوّاً أعدتها السفارة الايرانية يمثلون الكتل في البرلمان، للقاء وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور لبنان حالياً، لبَّى الدعوة فقط 16 نائباً.

اللقاء الذي استمر ما يزيد على ساعتين جرى الحديث خلاله "بالعموميات"، فلم يأت خلاله عبد اللهيان، على ذكر ترشيح سليمان فرنجية. وأعاد التأكيد على أن بلاده "تدعم من يتوافق عليه اللبنانيون".

واستمع عبد اللهيان في مستهل الجلسة إلى آراء النواب الحاضرين بمواضيع الساعة فعرض كل نائب وجهة نظره حول الاتفاق الإيراني السعودي ورؤيته للوضع اللبناني.

ومن ثم أخذ عبد اللهيان الكلام ليؤكد أهمية إتفاق بكين وانعكاساته الايجابية على المنطقة. وكان لافتاً، وفق أوساط مشاركة، غياب المصطلحات التي درج عليها الجانب الإيراني في العلاقة مع الدول العربية، فلم يتحدث عن "إنتصارات" وغلبت على لهجته "الإيجابية" في الحديث عن المملكة. وتتابع المصادر قائلة: "بالشكل والمضمون، قدم عبد اللهيان رسائل جديدة من وحي الإتفاق الموقع والمصالحات التي حصلت".

وتناول الوزير الايراني الشأن اللبناني من موقع "العلاقة المهمة" بين البلدين وكيف أن بلاده "تضمر كل الخير للبنان". واعتبر أن الإستحقاق الرئاسي "شأن لبناني"، دون أن يفوته التذكير برغبة بلاده في "مساعدة لبنان بموضوع الكهرباء"، مستغرباً "الخوف من العقوبات".